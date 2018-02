Tra l'inchiesta del Corriere della Sera e il comunicato ufficiale di Yonghong Li, Silvio Berlusconi torna a parlare della vendita del Milan. Intervistato da Corriere Live, l'ex premier ha rassicurato i tifosi milanisti: "Abbiamo avuto banche internazionali, sponsor internazionali, professionisti internazionali che ci hanno confermato che l'operazione era sicura. Abbiamo riparlato con queste persone, ci hanno dato certezza dell'assoluta nettezza di questa operazione".



'NON RICOMPRO IL MILAN' - "Se ho incassato i soldi della cessione? Certo, ma non ricomprerò mai il Milan perché dopo l'arrivo dei soldi del petrolio ci vogliono troppi soldi per mantenere una squadra a livello internazionale che una famiglia da sola non può sostenere".