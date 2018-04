Bernard Anício Caldeira Duarte meglio noto come Bernard è uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni in ottica mercato. Esterno offensivo rapido e tecnico, lascerà lo Shakhtar Donetsk a parametro zero tra due mesi. Un'occasione interessante, di quelle da studiare con grande attenzione considerando le qualità messe in mostra nelle ultime stagione dal classe 1992.



TRA INTER E MILAN - Dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni su un accordo già raggiunto tra l'entourage del giocatore e l'Inter. Secondo le verifiche fatte da calciomercato.com emerge che il è stato a lungo sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti nerazzurri, che però non ha mai approfondito l’argomento. Stesso discorso valido per il Milan, molto attento al mercato degli svincolati. Al momento non risulta essere un obiettivo concreto.



CONTATTI CON LA ROMA - Chi ha intrattenuto più di una conversazione con l'agente di Bernard, Adriano Spadoto, è stata la Roma. un pour parler per capire le richieste, piuttosto alte, d'ingaggio. Il funambolo di Belo Horizonte si sta proponendo in Italia, la Serie A è un campionato che gli piace particolarmente, vedremo se questo desiderio verrà presto esaudito.