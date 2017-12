Centosessanta centimetri di altezza, due piedi interessanti, la maglia numero 10 sulle spalle. E soprattutto un contratto in scadenza a giugno, che lo rende appetibile sul mercato. Bernard Anício Caldeira Duarte, meglio noto com Bernard, sarà uno dei nomi più caldi del 2018, un potenziale rinforzo di qualità per il quale non sarà necessario pagare nemmeno un euro per il cartellino. Il brasiliano classe 1992 per il momento ha scelto di non rinnovare con lo Shakhtar Donetsk, che nel 2013 spese 25 milioni di euro per strapparlo dall'Atletico Mineiro e farne l'erede di Willian, volato in Russia all'Anzhi Makhachkala . Potrebbe cambiare aria, scegliere una nuova esperienza, che potrebbe essere in Italia.



OFFERTO ALL'INTER - Il condizionale è d'obbligo, perché dalla Serie A, al momento, non sono arrivate offerte concrete. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Bernard, che ha alle spalle 15 presenze e 1 gol con la maglia della Seleçao, è stato offerto all'Inter per il prossimo anno ma Sabatini, che lo ha fatto seguire ai tempi della Roma, non lo considera prioritario. E' un profilo che piace, insomma, senza essere tra i primi posti nella lista dei desideri della squadra mercato nerazzurra.



RITORNO IN BRASILE - Il futuro di Bernard è ancora tutto da scrivere, per questo motivo non è da escludere un trasferimento fuori dall'Europa. In Cina, dove piace all'Hebei Fortune, o in Brasile, dal quale ha ricevuto proposte da Palmeiras, San Paolo e Atletico Mineiro, il club che l'ha lanciato nel grande calcio, nel quale un giorno vorrebbe tornare.