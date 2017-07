Federico Bernardeschi ha parlato da neo juventino ai microfoni di JTV: "Federico il tuo primo giorno in bianconero, immaginiamo che tu sia attraversato da una tempesta di emozioni...



"Si tantissimo e devo ringraziare tutti quanti, perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi e mi ha fatto subito sentire il calore. Perciò voglio ringraziare veramente tutti e voglio mettermi a disposizione del Mister e della Squadra".



Adesso alla Juve siete due "carrarini": il capitano Gigi Buffon che ha sempre espresso per te parole stupende. Vuoi rispondergli?



"Io l'ho detto sempre e l'ho sempre ripetuto che Gigi è un esempio, ma non solo per me, ma per tutti quanti sia a livello nazionale che internazionale. Poi non ne parliamo nella mia città dove siamo così pochi e vederlo li... Lui ha vinto il campionato del mondo e adesso sarà il mio Capitano qui oltre che in nazionale. Perciò gli voglio dire grazie".



Federico Bernardeschi benvenuto e come si dice in questi casi Fino Alla Fine...



"Forza Juventus!"