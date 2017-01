Il sogno nel cassetto di Juventus e Inter porta il nome di Federico Bernardeschi: come riportato oggi su La Stampa, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che il gioiellino viola sia in cima alla lista dei desideri di entrambi i club. Bianconeri e nerazzurri, con ogni probabilità, si renderanno protagonisti quindi di un vero e proprio duello di mercato nella finestra estiva, al fine di strappare alla Fiorentina il talento classe '94, autore sinora di una stagione formidabile. I Della Valle, nonostante l'eventuale inserimento di una clausola rescissoria, difficilmente riusciranno a trattenerlo: anche Bozzo, l'agente di Bernardeschi, si è dichiarato aperto a qualsiasi soluzione per il futuro del suo assistito, facendo sapere che la scelta ricadrà non solo sulla consistenza dell'ingaggio, ma anche sulla validità e la credibilità del progetto che verrà presentato.