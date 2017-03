La Juventus punta sempre più in alto, anche sul mercato. Secondo Tuttosport, i grandi obiettivi per la prossima stagione in Italia e all'estero sono i trequartisti Bernardeschi (Fiorentina) e Di Maria (PSG).



GLI ALTRI - Nel mirino del club bianconero ci sono anche i terzini De Sciglio (Milan), Grimaldo (Benfica) e Sidibé (Monaco). A centrocampo occhi su Bakayoko (Monaco), Dahoud (Borussia Moenchengladbach), Emre Can (Liverpool) e Goretzka (Schalke), ma l'obiettivo più concreto è Tolisso (Lione). In avanti la Juve è alla finestra per Alexis Sanchez (Arsenal) e Douglas Costa (Bayern Monaco).