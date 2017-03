L'esperto di mercato di Mediaset Niccolò Ceccarini fa il punto a Radio Blu su varie questioni di mercato legate alla Fiorentina, soprattutto a quella legata al trequartista della Fiorentina Federico Bernardeschi: 'Di Francesco mi sembra che abbia convinto però si deve liberare dal Sassuolo, mi sembra che sia lui il candidato principale. Lui stesso ha fatto capire di voler riflettere sul suo futuro. I brasiliani per la difesa? Sono due profili che stanno monitorando ma molto costosi, non so quello che ha veramente in testa la Fiorentina perché ritengo che il vero nodo sia Bernardeschi. Se uno parte con la sua cessione chissà cosa potrà succedere. Ripartendo da lui invece si potrebbe lavorare con una tranquillità diversa. Io credo che il ragazzo voglia restare alla Fiorentina, ho appurato che lui si sente riconoscente, però bisogna che la società gli faccia capire che vuole costruire la squadra intorno a lui, creando una squadra che possa lottare nell’immediato per andare in Europa League. Con queste condizioni secondo me rinnova. Per Ilicic l’ipotesi del Siviglia c’è eccome, andrebbe a migliorare rispetto a Firenze'.