Ieri Federico, esterno offensivo della, è stato decisivo ieri nella sfida contro la sua Fiorentina, con il gol su punizione che ha sbloccato la partita. Il 33 bianconero, ex 10 viola, è stato fischiato dal pubblico a ogni suo tocco di palla e definito traditore sui social. E, come nelle più classiche sfide da ex, è arrivato il gol ad ampliare il tutto.- La sorella, su Facebook, al termine della gara si è schierato con il 24enne juventino: "Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai ballato col pallone tra i piedi, si riuscito a zittire uno stadio: sei grande, fratello! Cari fiorentini, mi dispiace per voi ma come sempre ha dimostrato l'uomo e il calciatore che è. E ora tutti muti, please, stiamo godendo e non poco".