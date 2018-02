Ci ha pensato Max Allegri a fare chiarezza sulle condizioni di Federico Bernardeschi. E non sono buone notizie. Serviranno altri 20 giorni circa prima di una valutazione precisa del suo ginocchio al termine di quasi un mese di terapie conservative (iniziate già nell'immediato post-derby). Poi, nel caso in cui queste non dovessero aver dato gli effetti sperati, si concretizzerebbe addirittura lo spettro dell'intervento chirurgico. Ricapitolando, niente Wembley ma già si sapeva. Dopo o durante la sosta si capirà se poterlo recuperare per il rush finale oppure se dover rimandare il discorso alla prossima stagione, inevitabilmente considerando i tempi stretti di un calendario pre-Mondiale.

CHE BEFFA – Un'autentica beffa per Bernardeschi. Che proprio in questa fase della stagione era riuscito a conquistare sempre più fiducia e minutaggio, attraverso una serie di prestazioni di sostanza unite a giocate decisive: gol e assist, chilometri e intuizioni. Dopo sei mesi di studio, anche lui era riuscito a diventare un titolare tra i titolari nella nuova santa abbondanza dell'attacco bianconero. Situazione che sta affrontando in ogni caso col sorriso, come testimoniato quotidianamente o quasi su Instagram, regalando particolari delle prime terapie ai suoi tifosi.

COPERTA CORTA - E mentre Dybala torna a disposizione, ora la Juve perde anche Bernardeschi dopo Cuadrado senza saper di preciso quando e in che modo poter tornare a contare su di loro. Si ripropone così una situazione di coperta corta che già si era vissuta la passata stagione: cinque giocatori per quattro posti, scesi a quattro dopo l'infortunio di Pjaca (che ora farebbe proprio comodo). Ora sono, aspettando l'imminente rientro di Higuain, quattro giocatori per tre posti con Allegri che è già corso ai riparti reinventando ad esempio Alex Sandro attaccante esterno. Una soluzione, come sempre, verrà trovata. Ma la perdita di Bernardeschi rimane pesante, pesantissima guardando a quello dell'ultimo periodo.



@NicolaBalice