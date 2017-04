Non doveva giocare dall'inizio. E invece... Federico Bernardeschi ha stretto i denti e c'è stato, ancora una volta. Titolare nella Fiorentina che pareggia a Marassi, i postumi dell'infortunio alla caviglia si fanno sentire ma il dieci viola risponde sul campo: più che sufficiente. Proprio mentre la sua situazione sul mercato inizia a farsi calda, bollente, anche durante le partite. Perché a seguirlo in tribuna c'erano i club più interessati alla sua situazione, l'Inter (con gli occhi addosso a Schick) e soprattutto la Juventus.



BLITZ JUVE - Non un caso, la missione bianconera a Genova per tenere d'occhio Bernardeschi. L'osservato principale era proprio lui nelle idee degli uomini di Marotta e Paratici, inviati speciali a certificare il valore di un giocatore su cui la Juventus non ha alcun dubbio, ma sempre utile da monitorare. E per mantenere vivi i contatti lato entourage. Insomma, i bianconeri si attivano in modo particolare per far avvertire la presenza attorno a un grande obiettivo della prossima estate (con Keita Baldé è in cima alla lista esterni), pur sapendo che servirebbe un grosso investimento (oltre i 50/55 milioni) per arrivare a Bernardeschi.



ATTESA BERNA - E proprio in quest'ottica è determinante la posizione del giocatore rispetto alla proposta della Fiorentina, tutt'altro che intenzionata a perderlo. Il suo contratto in scadenza 2019 però è un pericolo reale, da qui una prima proposta di rinnovo con offerta superiore ai 2 milioni di euro all'anno con i bonus da parte della società viola. Bernardeschi? Ha preso tempo, si parlerà al momento giusto e per adesso non ci sono le condizioni per arrivare alle firme. Col mercato dietro l'angolo, i radar dell'Inter e una Juve interessatissima (oltre ad altri top club europei su di lui, vedi Bayern e soprattutto Chelsea) la strategia è attendere. La Fiorentina spera, Bernardeschi aspetta e dribbla. In campo e fuori. Mentre la Juventus vigila...