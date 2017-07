Gentile Procuratore,leggo in questi giorni che il calciatore Bernardeschi potrebbe arrivare alla Juventus. Per convincerlo la società bianconera sarebbe disposta a concedergli la maglia numero 10 che dopo Pogba nessun calciatore ha più indossato. Ma siamo sicuri che la maglia n. 10 che fu di Sivori, Platini, Baggio e Del Piero la possa meritare un calciatore come il giovane della Fiorentina? Non ricorda neppure per un istante i campioni del passato né per ruolo (non è un fantasista!) né per personalità. Io alla Juve non lo voglio, per me può stare a casa Corvino tranquillamente. Alla Juve devono arrivare campioni all'altezza di quelli del Real, altrimenti la Champions continueremo a non vincerla. Ma perchè nessuno ha il coraggio di dire queste cose? Io non faccio il giornalista, ma sono un attento osservatore del calcio da almeno 40 anni e mi indigno nel vedere che per un giovane così si debbano spendere ben 40 milioni di euro (che per me sono comunque ancora circa 80 miliardi di vecchie lire). Learco '51Gentile Learco,la sua lettera mi sembra eccessivamente dura e le spiego perché. Il calciatore non è da convincere promettendogli la maglia numero 10, ma magari prospettandogli la possibilità di diventare per la Juventus un calciatore intorno al quale costruire un futuro di grandi successi sportivi (ok, forse, offrendo la maglia n. 10, si vuole comunicare proprio questo al ragazzo!).ma non pecca di sicuro di fantasia dato che da Federico ci può sempre aspettare un dribbling magico o un assist millimetrico. Spiace sentire un tifoso italiano non essere orgoglioso che la Juventus punti su un nostro giovane italiano anziché farsi ammaliare dai soliti nomi dei calciatori che giocano all'estero. A mio avviso, la difficoltà dell'operazione sta più nei 40 milioni di euro che Corvino assolutamente pretende per la cessione del calciatore viola che nella volontà del calciatore stesso di venire a Torino (che non penso sia da convincere con la promessa della maglia numero 10). Dybala (n. 21) docet!E voi gentili utenti di calciomercato.com