Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha chiarito le condizioni di Federico Bernardeschi, che non raggiungerà il ritiro per motivi medici: "La Fiorentina informa che Federico Bernardeschi non raggiungerà il ritiro di Moena in quanto affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata".