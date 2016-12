Giuseppe Bozzo procuratore, tra gli altri, della stella della Fiorentina Federico Bernardeschi ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport nella quale parla anche del suo assistito, obiettivo di mercato della Juventus.



“Fa gola a molti, ma ha un contratto con la Fiorentina e non c’è motivo di fare chissà quali ragionamenti. Lui pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Il 2016 è stato un grande anno per lui, nessuno ti regala la possibilità di giocare gli Europei se non la meriti.”



Infine una battuta, da osservatore, su Paulo Dybala: “Penso che sarà difficile per chiunque portarlo via dalla Juve a meno che non lo chieda lui. I bianconeri possono accontentarlo economicamente e dal punto di vista ambientale.”