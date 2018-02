Autore del primo gol della Juventus, l'ex di giornata Federico Bernardeschi è intervenuto a Premium Sport: "E’ stato un gol importante, era fondamentale vincere per continuare la nostra cavalcata. Abbiamo dato una grande risposta in un campo non facile: siamo soddisfatti per i 3 punti presi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta con una mentalità vincente. Quando si torna dove si è giocato fa sempre piacere. Poi segnare e prendere i 3 punti è un’emozione ancora più grande. L’esultanza dopo il gol? Ho esultato perché credo che un professionista debba rispettare i propri tifosi. Ho sempre detto che ringrazio la Fiorentina per come mi ha trattato e per come mi ha cresciuto e la ringrazierò sempre ma ora gioco per un’altra squadra, ho fatto una scelta professionale e voglio portare rispetto a questi tifosi. Ringrazio anche tutti i miei compagni perché mi sono stati vicini in una gara non facile per me. L’ambientamento in uno spogliatoio pieno di campioni? Ci sono state delle difficoltà perché non è facile entrare in una squadra così che ha vinto sei Scudetti di fila. Ma se mi sono ambientato bene è perché tutti mi hanno fatto sentire subito a casa: è merito dei compagni e di chi lavora per la Juve. Higuain? Me l'aveva detto che avrei segnato. Quattro dei sei gol che ho fatto sono arrivati quando sono partito titolare? Io faccio parte di una grandissima squadra dove ogni giorno si lotta per vincere. Il mister fa le sue scelte e un professionista deve accettarle e deve farsi trovare pronto al momento opportuno".