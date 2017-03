Torna sul mercato, Federico, Questa volta, però, il calcio non c'entra niente: il futuro calcistico del giocatore della, cercato dai top club in Italia e in Europa, è ancora tutto da scrivere. C'è una certezza, invece, nella sua vita sentimentale: il numero 10 viola è tornato single. E' finita, infatti, la sua relazione con la showgirl Veronica Ciardi, messasi in mostra al Grande Fratello 10.Questo il posto dell'ex cubista romana su Instagram, con il quale ufficializza la fine della relazione con il talento toscano: "Scriverò queste parole in rispetto di una storia stupenda. In rispetto di una "fine" altrettanto serena e soprattutto condivisa. Non verrà fatto del gossip,non verranno dette cose non vere.. non si speculerà su una fine di relazione come non si è speculato mai all'inizio e durante. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa'.. Ci siamo dati tantissimo,ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'un per l'altro. È un ragazzo speciale,puro sincero,con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l'occasione per ringraziarlo di Tutto.Dunque,NON CI COSTRUIAMO SÙ TUTTE CAZZATE,MEDIOCRI,INFELICI E SOPRATTUTTO NON VERITIERE. Grazie grazie grazieFederico & Veronica".