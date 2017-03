Ospite all'Inter Club di Malta, l'ex centrocampista nerazzurro, Nicola Berti, evidenzia la passione per i colori nerazzurri.



"È stato un vero piacere incontrare i soci che animano di nerazzurro Malta. Anche qui la passione per l'Inter è molto forte. Ringrazio per l'affetto ricevuto e per avermi fatto sentire a casa".