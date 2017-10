Intervistato da Inter TV l'ex bandiera dell'Inter, Nicola Berti, ha parlato del prossimo derby contro il Milan: "Il derby è una partita magica, unica. A me quello piaceva era sentire il calore dei tifosi quando arrivi alla stadio, l'incitamento. Ora li vedo tutti (i giocatori, ndr) con queste cuffie... ma cosa sentono, scusate? Devi sentire il calore, l'emozione che ti dà la gente per questa partita che per Milano è fondamentale. Secondo me ha tutti i presupposti per essere una partita fantastica, straordinaria. Ce la godremo sicuramente e dobbiamo vincere".