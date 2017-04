Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex nerazzurro, Nicola Berti, si schiera accanto a Stefano Pioli e spiega come all'Inter ci sia bisogno di maggiore chiarezza a livello dirigenziale.



"È di qualità ma non ben è assortita. Mi piacerebbe vedere uno come Alexis Sanchez che sfrutti gli spazi creati da Icardi. Penso che Pioli debba restare: prima di lui era un casino. Mancini sapeva di dover andare via e poi de Boer che nemmeno parlava l’italiano... Chi prenderebbero al posto di Pioli? Vero è che ha sbagliato un paio di partite ma sta alla Pinetina dalle 7 del mattino alle 7 di sera ed è un grande professionista. Piuttosto servirebbe più chiarezza a livello di mansioni dei dirigenti".