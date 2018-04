Il Genoa ce l'ha nel cuore. Anche perché lì, a Genova, ha brillato come non mai. Andrea Bertolacci sta vivendo la sua seconda esperienza in rossoblù: meno d'impatto rispetto all'ultima stagione del suo primo atto ligure, chiusa con 6 gol e 8 assist; ma comunque convincente da un punto di vista della continuità abbinata alla qualità. Il ruolo è diverso (più regista meno mezzala), il Genoa è diverso (più attendista e meno arrembante), Bertolacci è diverso, ma ugualmente rilanciato. E che ne sarà del suo futuro? Ancora di proprietà del Milan, prima di prendere decisioni, vuole fare una cosa: "Parlare con Gattuso".



GLI SCENARI - Qualche settimana fà dichiarò: "A fine stagione torno al Milan, sono curioso di vedere cosa succede". E cosa succederà? Tre gli scenari possibili: il primo, tornare in quel di Milanello per restare, diventando un'opzione in più per il centrocampo di Gattuso, per lo più a costo zero in un mercato che sarà al risparmio per Fassone e Mirabelli; la seconda, restare al Genoa, la sua seconda casa, con Perinetti che ne parlerà coi diretti interessati a salvezza acquisita. E poi ce n'è una terza...



LEGATO A BERARDI - Il Milan, non è un segreto, sta pensando a Domenico Berardi per la prossima stagione. Il Sassuolo, con le dichiarazioni degli ultimi giorni, sta spalancando la porta a una sua cessione; e proprio in casa rossonera c'è una contropartita molto gradita, capace di portare qualcosa di nuovo nella linea mediana neroverde che ha bisogno di forze fresche: Andrea Bertolacci. Cavallo di ritorno, simbolo del Genoa, pedina di scambio per Berardi: tre carte sul tavolo del classe '91. Quale pescherà?



@AngeTaglieri88