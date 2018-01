Secondo il Corriere della Sera, il Torino sta valutando il centrocampista tedesco naturalizzato bosniaco Besic (classe 1992) dell'Everton. Le altre piste portano a Imbula (Tolosa) favorito su Capoue (Watford).



Il Crotone si avvicina sempre più a Ricci (Genoa) in prestito e aspetta il Toro per Edera. In mezzo può tornare Crisetig (Bologna, c’è il nodo formula) ed è stato proposto Benali (Pescara).



Verona: ufficiale Matos, nelle prossime ore anche Petkovic (Bologna) e Boldor (Montreal): stop dal Toro per Boyé, difficile D’Alessandro (Benevento).