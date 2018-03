Serata di Champions League, con il programma degli ottavi di finale che si completa dopo le partite di settimana scorsa e quelle di ieri. Alle ore 18, presso la Vodafone Arena di Istanbul, si affrontano il Besiktas di Senol Gunes e il Bayern Monaco di Jupp Heynckes, dopo il 5-0 per i bavaresi dell'Allianz Arena nell'andata. Partita che è praticamente una formalità per i tedeschi, che pensano già ai quarti, mentre i turchi non sono riusciti a ripetersi, dopo l'ottimo girone di qualificazione, vinto davanti a Siviglia e RB Lipsia. Gunes dovrebbe dare fiducia ai suoi titolari per cercare di strappare quantomeno un risultato positivo dopo la figuraccia in Germania. Heynckes effettuerà un turnover importante, considerato anche il rischio squalifica per i diffidati Kimmich, Lewandowski, Rudy e Tolisso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Besiktas (4-4-2): Tolga Zengin; Gokhan Gonul, Medel, Necip Uysal, Caner Erkin; Quaresma, Ozyakup, Arslan, Lens; Vagner Love, Pektemek.



Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Ribery.