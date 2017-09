Gary Medel, centrocampista cileno passato in estate dall'Inter al Besiktas, parla del suo momento ai microfoni di Radio Cooperativa: "Sono al 100%, ma se sono titolare o meno dipende dall'allenatore (Senol Gunes, ndr), siamo tutti a disposizione. Ci sono 23 o 24 giocatori ma in campo ne vanno solo undici. Lavoriamo ogni giorno per essere tra quelli. La prima sensazione che ho riscontrato è l'importanza dei tre punti, giocare in casa davanti alla nostra gente ci dà molto. È molto importante che i tifosi siano con i giocatori, che agiamo tutti insieme perché in tempi difficili abbiamo bisogno della nostra gente, quindi ringrazio i tifosi per tutto il sostegno alla nostra squadra".