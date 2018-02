Nella giornata di ieri, il Betis ha annunciato il prolungamento del contratto di Fabian Ruiz fino al 2023. Il centrocampista spagnolo ha parlato in conferenza stampa del nuovo accordo con il club in cui è cresciuto: "Sono davvero contento. Era qualcosa che meritavamo tutti: sia io, sia il club, sia i nostri tifosi. Ho parlato molto con il mister, mi ha dato diversi consigli utili: è stato fondamentale nella scelta di prolungare. Anche la mia famiglia è stata molto importante, soprattutto mia madre. Fin da bambino ha provveduto a me, non posso che ringraziarla. La clausola? Voglio restare qui, mi piace il progetto che sta portando avanti la società. Ora l’unica cosa che voglio è vincere più partite possibile. Sono arrivato al Betis da quando avevo 8 anni, voglio crescere ancora qui". Si fa dura per Inter e Roma: ora per strappare Fabian Ruiz al Betis bisognerà mettere sul piatto i 30 milioni della clausola.