Una risorsa che il Milan non può permettersi di perdere. Tra le tante figure da cui ripartire con la nuova proprietà cinese che presto prenderà possesso del club rossonero c'è sicuramente Mauro Bianchessi, responsabile dell'attività di base e scouting per il settore giovanile del Milan. Un nome una garanzia, quando si tratta di giovani talenti: ne ha scoperti davvero tantissimi, grazie alla scuola di quel Mino Favini - leggendario responsabile scouting dell'Atalanta che ha scoperto tantissimi ragazzi di massimo livello - da cui poi si è staccato, lasciando la Dea per l'esperienza al Milan.



I frutti si vedono: Gianluigi Donnarumma è stato scoperto proprio da Bianchessi. Un fiore all'occhiello assoluto, strappato alla concorrenza di tantissimi club tra cui l'Inter da quasi bambino e lanciato nel calcio che conta. Ma non l'unico, anzi: da Locatelli, decollato con la gestione Montella, fino a Gagliardini, Petagna, Conti e Caldara, questi ultimi quattro figli della sua esperienza all'Atalanta quando Bianchessi ha poi scelto di passare in rossonero con risultati importanti. Non finisce qui: Bryan Cristante ora sta tornando a convincere a Bergamo ma nel settore giovanile del Milan lo pescò Favini, proprio come Alberto Grassi che ha già fruttato alla Dea una plusvalenza importante.



Un occhio privilegiato sui giovani di prospettiva diventato autentica risorsa per il Milan, l'erede designato di Mino Favini nello scouting nazionale. Legato all'attuale proprietà, con l'insediamento della nuova dirigenza e della cordata cinese pensare di sostituire e perdere Bianchessi potrebbe essere un rischio enorme, visti i tantissimi giovani sfornati dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni e col marchio Bianchessi, anche dalle parti di Bergamo. Per una progettualità sui talenti, il nome giusto è già in casa rossonera...