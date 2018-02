Ottavio Bianchi, ex allenatore italiano, ha parlato a Radio Onda Libera: "Sta dimostrando di poter arrivare lontano con il gioco e la consapevolezza. È diventato poco frivolo e molto concreto, superando così un punto debole che aveva. È consapevole di essere una grande squadra, che fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia può concentrarsi su questo obiettivo. Sarri? Si vede la mano dell'allenatore in questo Napoli. La squadra si esprime con disciplina e geometrie. C'è un progetto che parte da lontano e che ha portato il Napoli a competere ai migliori livelli. Un limite o un vantaggio far giocano sempre gli stessi? Dipende da come si gestisce il gruppo nello spogliatoio. Bisogna vedere come il tecnico riesce a tenere i calciatori che restano fuori".



SERIE A - "È un campionato di quarta fascia rispetto a Liga, Premier e Bundesliga. Ci sono troppe squadre e troppi stranieri non all'altezza. La bellezza una volta era anche che le prime potevano perdere con le ultime, adesso non è piu' così. Benevento-Napoli ha mostrato un epilogo scontato fin dalle prime battute. La forbice si è allargata troppo".



DYBALA - "Soltanto lui fa la differenza. Qui è maturato molto. Potrebbe giocare in qualunque campionato e con le squadre migliori. La Juventus? È l'unico club italiano al livello delle migliori del mondo. Organizzazione e stadio sono fattori che incidono. Con il passare degli anni si è ridotta la differenza dalle altre, anche perchè c'è un calo nei giocatori storici di altri club".



FEDERCALCIO - "Io vedo il solito cambiare tutto per non cambiare niente. È una pittura di facciata. Si pensa al commissario tecnico, ma chiunque sia non ha la bacchetta magica. Ci sono troppi stranieri mediocri e 20 squadre sono tante, è ridicolo. Restano problemi veri come i vivai. Il calcio è un fatto sociale ed è un problema se il presidente del Coni tratta la Figc come le bocce, perchè è uno sport diverso".