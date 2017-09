Lo storico allenatore di Inter, Napoli e Roma, Ottavio Bianchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss della lotta per lo Scudetto: "L’Inter di Spalletti non è ancora pronta, avrebbe del miracoloso se riuscisse a vincere lo Scudetto. Il Napoli, invece, ha mantenuto il suo staff e il suo organico. In queste ultime gestioni è migliorato anche tantissimo. Le altre squadre non esistono, ma esiste solo la Juventus che comunque ha delle magagne interne. Secondo me il Napoli è maturo per raggiungere il massimo risultato quest’anno in campionato. Il Napoli secondo me può perdere solo lui, e i problemi se li può creare da solo".