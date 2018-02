La Lazio, dopo il suo gran rifiuto, ha virato su Simone Inzaghi, che si è dimostrato sin da subito in grado di innalzare il rendimento della squadra e migliorare le prestazioni e le prospettive dei singoli. Se Bielsa non avesse deciso di rifiutare l'offerta della Lazio, magari i protagonisti di questa storia sarebbero stati diversi.



BIELSA E IL GRANDE NO - Marcelo Bielsa rivendica più di 18 milioni di euro dalla sua ex squadra. Che, per fortuna, non è la Lazio. I soldi suddetti li pretende dal Lille, da cui era stato esonerato a metà dicembre. Secondo L'Equipe, il tecnico vuole l'intera cifra dell'accordo. E Lotito forse avrà da sorridere, certo di aver evitare un'onerosa causa legale.