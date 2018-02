Lucas Biglia voleva lasciare l'Argentina. Tutto risale al 2016 e alla finale di Copa America persa ai rigori contro il Cile, il centrocampista del Milan racconta a La Nacion: "Nessuno si aspettava che nel 2016 raggiungessimo la finale di Copa America, ma una volta che l'abbiamo giocata e persa, ci hanno massacrato e hanno distrutto il nostro legame con i tifosi. Poi i media argentini hanno giocato anche su chi fosse amico o meno di Messi. Tutto questo non poteva non farci male. Noi in Argentina distruggiamo. Confesso di aver pensato di lasciare la Nazionale dopo l'ultima Copa America. 'C'è bisogno realmente che continui?', mi sono chiesto. Poi, quando i giorni passano, ti calmi e nella tua mente compaiono nuovi obiettivi. Messi? Mentre noi miglioriamo un passo alla volta, lui è cresciuto in modo incredibile. La sua presenza ci rende più forti, senza di lui saremmo una squadra normale. Ma quello che mi ha sorpreso di più è la sua crescita come leader della squadra".