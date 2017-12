Nelle stanze segrete di Milanello, dove prosegue il ritiro cominciato nella giornata di martedì, Rino Gattuso prepara la delicata sfida di sabato alle 18 contro l'Atalanta. Una gara fondamentale per il futuro di Leonardo Bonucci e compagni e dal cui risultato dipenderà anche la decisione della società proprio sul ritiro, che in caso di risultato negativo potrebbe anche proseguire.



DOPPIO REGISTA - Per cercare di invertire gli ultimi risultati negativi, Gattuso sta pensando a qualche modifica alla formazione vista nelle recenti uscite. Due cambi saranno obbligati, viste le squalifiche di Romagnoli e Suso, che incideranno su difesa e attacco. Potrebbero poi esserci novità a centrocampo, con l'opzione del doppio regista che sta prendendo sempre più corpo nella mente del tecnico rossonero, ovvero la possibilità di schierare, dal primo minuto, Lucas Biglia insieme a Riccardo Montolivo. Nel 4-3-3 iniziale, al loro fianco ci sarebbe Franck Kessie, ex di turno.



BIGLIA, SERVE LA SVOLTA - La conferma negli 11 iniziali di Montolivo non appare in dubbio, visto che pur nel difficile momento che sta vivendo la squadra, l'ex capitano è uno degli elementi più positivi, quasi come se la fascia, tolta la scorsa estate in favore del neoacquisto Bonucci, gli sia servita per togliersi di dosso anche quelle responsabilità e quelle critiche che avevano accompagnato la sua avventura milanista. Chi è chiamato a una svolta è invece l'argentino, leader con la nazionale Albiceleste e con la Lazio, ma deludente soprattutto a livello di personalità dal suo passaggio in rossonero. Dopo i tanti problemi fisici avuti fin qui, ora l'ex Anderlecht sta bene ed è pronto a rientrare. Gattuso si aspetta risposte importanti, sia in campo che in spogliatoio: questo Milan ha bisogno di leader e non può più fare a meno del miglior Biglia.