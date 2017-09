123 - Lucas #Biglia had 123 touches v #Uruguay; the joint-most in this WC Qualifying campaign (also Mascherano v Paraguay). Axis. pic.twitter.com/EfJVDPLwjM — OptaJavier (@OptaJavier) 1 settembre 2017

nel delicato match di qualificazione al Mondiale contro l'Uruguay (record nel girone sudamericano, alla pari del connazionale Mascherano),dell'Argentina di Sampaoli e anche un gol sfiorato. Se il risultato sul campo non è stato quello desiderato, pur mantenendo inalterate le chance di qualificazione a Russia 2018, la Selecciòn si gode un, in attesa dell'esplosione di un tridente potenzialmente da urlo come quello composto da Messi, Dybala e Icardi.che, dopo aver tremato per l'infortunio muscolare di inizio agosto, ha riabbracciato l'ex centrocampista della Lazio durante la prima partita casalinga di campionato contro il Cagliari., sovrastata per larghi tratti del match dai sardi sia sotto il profilo atletico che del gioco ma nuovamente in controllo dopo l'ingresso in campo del Principito. Un acquisto fondamentale nell'economia dell'impianto tattico della formazione rossonera, che si affida alla sua visione di gioco e a quella di Bonucci per far ripartire l'azione con velocità dalle retrovie.