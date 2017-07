FANTACALCIOMERCATO

Non solo Leonardo Bonucci. Ilè pronto a chiudere subito anche il colpo. Il centrocampista argentino dellaè pronto a diventare un nuovo acquisto rossonero e entro la serata di oggi arriverà a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare i nuovi contratti con il club rossonero. Vivi con noi LIVE tutta la giornata di Biglia.Biglia sta lasciando il ritiro di Auronzo di Cadore e intercettato dai cronisiti presenti sul posto ha confermato l'addio alla Lazio: "È una decisione solo mia. Il trattamento della Lazio? Bene, sempre bene.non mi va di parlarne. Cosa dici ai tifosi? Dico grazie, grazie mille"Secondo quanto appreso danella tarda serata di oggiarriverà a Milano per svolgere una piccola parte delle visite mediche.- Lucas Biglia sta per lasciare il ritiro di Auronzo Di Cadore.dove dovrà raccogliere tutte le sue cose prima di trasferirsi a Milnao.- L'affare fra Lazio e Milan per Biglia è stato concluso. Le parti hanno trovatoche portano la cifra a 20 milioni. Al giocatore un contratto triennale da 3,5 milioni di euro più bonus. Anche l'agente del giocatore ha confermato: