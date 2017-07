Quando tutto sembrava portare alla fumata bianca con il Milan, il dietrofront: Lucas Biglia ha sostenuto questa mattina le visite mediche con la Lazio presso la clinica Paideia e in serata, intorno alle 19 (partenza ore 17.55) raggiungerà i compagni nel ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore.



DISTANZA - Operazione saltata? Nient'affatto, ma non c'è ancora un'intesa tra le due società per il cartellino dell'argentino, in scadenza nel 2018: Lotito continua a chiedere 20 milioni di euro per liberare Biglia, i rossoneri non vanno oltre i 17 milioni di euro e finché questi tre milioni di differenza non saranno colmati in qualche modo la trattativa non potrà procedere.



VOGLIA DI MILAN E CONTESTAZIONE - Nulla è chiuso però, perché a giocare un ruolo cruciale è la forte volontà del ragazzo di vestire la maglia del Milan, dove avrebbe un ruolo da protagonista in cabina di regia, Montella è pronto infatti ad affidargli le chiavi della nuova squadra che va costruendosi. C'è poi da fare i conti anche con la posizione della tifoseria biancoceleste, in particolare della Curva Nord che ha sfiduciato l'argentino, capitano della formazione capitolina. Attesa dunque, intanto Biglia va in ritiro con la Lazio: la testa però è tutta al Milan e ai tre milioni di euro che separano il centrocampista dai rossoneri.



@Albri_Fede90 e @86_longo