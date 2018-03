La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, rende note le date e le modalità per l’acquisto dei biglietti per il match di andata tra Juventus e Real Madrid, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 3 aprile.



Fino a mercoledì 21/03 alle 23.59 prelazione abbonati (con tariffa speciale a loro dedicata in questa fase);



Giovedì 22/03 dalle 10.00 fino alle 23.59, prelazione abbonati nei posti UEFA, che potranno acquistare il tagliando in una posizione differente.



Dopodichè scatterà la prelazione Juventus Member, inizialmente riservata solo ai J1897(dalle 16 alle 23.59 del 23 marzo) e poi anche ai Black&White Member dalle 10 di sabato 24 alle 23.59 di domenica 25 marzo. Il 26, infine, sarà la data in cui inizierà la venditalibera (in caso di disponibilità)