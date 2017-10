Arrivano delle prime indiscrezioni sul bilancio consolidato che il Milan approverà nel corso dell'assemblea dei soci prevista per la prima metà di novembre. L'agenzia Reuters ha avuto modo di analizzare alcuni stralci del resconto finanziario al 30 giugno 2017 che tiene conto dei primi 6 mesi del bilancio che il Milan chiuderà al 31 dicembre 2017 (il club rossonero, a differenza di Inter e Juve, ha un bilancio basato su anno solare e non sportivo ndr.).



BILANCIO IN ROSSO - Come riportato dall'agenzia, il bilancio consolidato di A.C. Milan al 30 giugno 2017 si è chiuso con un rosso di 32,6 milioni di euro. La società di via Aldo Rossi ha iscritto in conto economico ricavi per 102,9 milioni (in calo rispetto ai 127,6 milioni del primo semestre 2016) con costi che sono scesi a 129,7 milioni (contro i 153,3 milioni del 2016). La perdita a livello consolidata è quindi pari a 32,6 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai primi sei mesi del 2016 in cui a fine anno si chiuse con un -75 milioni complessivo.



IL MERCATO AFFOSSA I CONTI - Reuters pone però i riflettori su quella che sarà a fine anno una delle voci di passivo maggiori citando proprio un passo del bilancio: "Il risultato netto per quanto riguarda il prossimo esercizio sarà particolarmente influenzato dal mercato estivo 2017. La campagna trasferimenti ha comportato nell‘esercizio 2017 un bilancio negativo di 126,5 milioni di euro, per effetto degli investimenti effettuati nel periodo”



IL RIFINANZIAMENTO CON ELLIOTT - L'altra criticità del bilancio rossonero è ovviamente rappresentata dai due bond sottoscritti da Elliott. In questo senso il Bilancio recita: "sono iniziate le discussioni con alcuni istituti finanziari, e gli amministratori sono confidenti di poter finalizzare il rifinanziamento del debito finanziario, nell‘ambito di una più articolata operazione che prevede il rifinanziamento del debito della Rossoneri Sport Investment Luxembourg”.



NESSUNA CRITICITA' - Il dato positivo in ottica crescita futura è dato però dall'assenza di criticità. Secondo quanto riferito da Reuters, l'analisi del calcolo dei covenant delle obbligazioni rossonere sottoscritte dal fondo Elliot non presenta particolari criticità. Il piano di Yonghong Li prevede il raggiungimento di una situazione equilibrata dal punto di vista economico-finanziario entro il 2022 e il cda ha la delega per aumentare ulteriormente il capitale di 60 milioni qualora i proventi attesi dallo sviluppo commerciale asiatico non dovessero essere realizzati.