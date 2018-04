L'ex ct dell'Argentina Carlos Bilardo ha rilasciato un'intervista al quotidiano brasiliano La Folha de Sao Paulo, parlando di Leo Messi e delle possibilità della Seleccion al Mondiale: "Messi viene sempre paragonato a Maradona, per raggiungere lo stesso livello che deve portare la Coppa in Argentina. La nazionale è forte e può andare oltre il 2014, quando avremmo potuto vincere, alla fine eravamo migliori della Germania. L'1-6 con la Spagna? Non si possono prendere sei gol in una partita e credere che tutto dovrebbe continuare in questo modo. Ma è meglio che sia accaduto ora che in Coppa del Mondo".