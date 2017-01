Slaven Bilić, dopo la partita persa per 2-0 contro il Manchester United, ha parlato del mercato di gennaio e delle voci che vorrebbero Payet sul punto di essere ceduto: '' Dimitri resterà sicuramente con noi; non esistono possibilità che possa partire. Perché l'ho sostituito? Non c'entra nulla il mercato; è il nostro miglior giocatore, ma abbiamo giocato qualche giorno fa. Ho fatto tre cambi rispetto agli undici che hanno giocato contro il Leicester, ma lui ci serviva in campo. Ha giocato in una posizione che richiede molto impegno fisico ed era stanco. Resta comunque il fatto che non abbiamo alcuna intenzione di cederlo''.