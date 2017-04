L’Inter è partita per la trasferta di Firenze, i nerazzurri dovranno rispondere in terra toscana alle ultime prestazioni poco brillanti, che hanno portato in dote appena 2 punti nelle ultime quattro partite. L’obiettivo numero uno di Stefano Pioli è quello di cancellare immediatamente gli strascichi del derby per rilanciare il gruppo verso l’Europa. Traguardo minimo per il tecnico emiliano, se vorrà continuare a sperare in una riconferma che ad oggi appare abbastanza lontana. Binario 15, carrozza 2: da qui la stagione nerazzurra potrà svoltare o trovare l’ulteriore ostacolo a complicare una stagione deludente.