Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha dichiarato a Radio Bruno in vista della trasferta di domenica a Udinese: "Non sarà facile, ci aspetta un avversario deciso a riscattarsi e guidato da un bravo allenatore come Oddo, ma da parte nostra c'è ancora la speranza di tornare a lottare per l'Europa. Dobbiamo pensare partita per partita cercando di vincerne il più possibile e dare tutto quello che abbiamo".



"Dopo aver girato tante squadre spero di mettere radici a Firenze. Quando ero di proprietà dell'Inter non ho mai potuto decidere il mio futuro, ogni volta a fine stagione dovevo rientrare alla base. Adesso non è più così, sono della Fiorentina e mi auguro di restarci a lungo".



"Sono convinto che Simeone si sbloccherà presto. Gli attaccanti vivono di momenti e comunque lui non ha mai perso la carica. Chiesa? Fra i suoi tanti pregi c'è quello di non dare mai ascolto a quel che dicono su di lui. E' tranquillo, ha ancora tanta umiltà e il futuro assicurato, la speranza è che resti con noi almeno ancora un anno".