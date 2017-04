La società inglese, 18esima nella Championship, ha smentito le indiscrezioni sul possibile esonero del tecnico sardo a 4 mesi dal suo arrivo: "Il club non ha in mente nessun altro allenatore per sostituire Gianfranco, che continua ad avere il pieno supporto della dirigenza. Pur comprendendo la frustrazione per i risultati, il modo in cui la tifoseria ha sostenuto Gianfranco e la squadra sabato rispecchia la passione per questi colori e la voglia di vincere che tutti noi condividiamo e apprezziamo. Tutti siamo uniti e al fianco di Zola, del suo staff e dei giocatori per provare a giocare quel tipo di calcio che ogni nostro tifoso merita di vedere". Zola, dal suo arrivo, ha raccolto appena 12 punti in 20 partite.