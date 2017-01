Il Middlesbrough ha ceduto al Birmingham City l'ala guineana Emilio Nsue, 27 anni ex Maiorca, che ha firmato un contratto fino al 2020 col club inglese (Championship). Che poi ha acquistato a titolo definitivo dal Besiktas l'esterno di centrocampo Kerim Frei, 23 anni ex Fulham e Cardiff. Per la squadra allenata dall'italiano Gianfranco Zola si tratta del sesto rinforzo sul mercato invernale dopo gli arrivi di Jutkiewicz, Gardner e Keita. In partenza c'è il difensore Jonathan Spector.