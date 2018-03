Se Gigi Buffon dovesse giocare da titolare contro l'Udinese, andrebbe in scena un'affascinante sfida tra quarantenni con il suo collega Albano Bizzarri . "Dietro questa possibilità c'è un messaggio - ha raccontato l'argentino a Tuttosport -, la voglia di entrambi di lavorare e amare questo sport. Gigi per me è un esempio , lo considero un uomo molto equilibrato, un personaggio importante per il calcio mondiale. Quando parla dice sempre cose sagge, sembra un calciatore di un'altra epoca . Gli invidio la concentrazione che sa avere anche nelle gare più facili - conclude il numero uno friulano -, quando sei in un club di alto livello ci sono poche occasioni per parare, basta un errore...".