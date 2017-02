Rischiare la prigione per aver rotto il naso a Elvis Presley: sembra assurdo, eppure è quanto successo a Anthony Stokes, attaccante 28 dei Blackburn Rovers. L'episodio risale a quasi quattro anni fa: l'8 giugno 2013 Stokes picchiò davanti al nightclub Buck Whaleys (Dublino) non l'originale Elvis ovviamente, ma un imitatore del celebre cantante americano perché 'non all'altezza', provocandogli la frattura del naso, la perdita di due denti e lesioni a collo e spalle. La bravata costa caro: l'attacante è stato condannato a due anni con la condizionale e a risarcire la vittima, Anthony Bradley, con 30.000 euro; inoltre Stokes ha firmato un ordine di buona condotta di due anni, che se non osservato costerà l'incarcerazione al centravanti dei Rovers.