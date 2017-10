Ci sarà anche l'ex presidente Fifa Joseph Blatter sugli spalti degli stadi russi in occasione del prossimo Mondiale. L'ex dirigente svizzero ha accettato l'invito del presidente Vladimir Putin. "Sarò ai Mondiali in Russia su invito di Putin", la conferma di Blatter alla BBC. La Russia si è vista assegnare l'organizzazione del torneo nel 2010, con Blatter alla guida della Fifa. L'ormai 81enne dirigente ha lasciato la presidenza nel 2015, dopo 17 anni al timone, ed è stato squalificato per 8 anni - diventati 6 in appello - per i due milioni di franchi svizzeri versati a Platini - senza alcuna base legale - nel 2011 ma per una consulenza svolta per la Fifa fra il 1998 e il 2002.