Un'altra indagine per corruzione ai danni di Joseph Blatter. Come riporta 90minuten.at, in Austria si sta cercando di fare chiarezza su una donazione da 100 mila dollari fatta dall'allora numero uno della Fifa a Leo Windtner, dal 2008 alla guida della Federcalcio austriaca (Ofb), nel 2015, a ridosso delle elezioni che avrebbero confermato Blatter come massimo dirigente del calcio mondiale. Il denaro sarebbe stato versato direttamente sul conto di una fondazione gestita dalla moglie di Windtner, ufficialmente per finanziare un progetto legato al calcio keniana. Quei soldi erano stati inizialmente girati all'Ofb che però all'epoca negò ogni coinvolgimento nel progetto e di conseguenza la richiesta di finanziamento.