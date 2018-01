Daley Blind è stato cercato dalla Roma, che necessita di rinforzi in difesa. Il difensore del Manchester United, però, non vestirà la maglia giallorossa. Queste le parole del padre del giocatore, Danny, che spiega il motivo del suo mancato arrivo in Serie A alla stampa inglese: "La Roma lo ha chiesto solo in prestito, lo United lo vende solo a titolo definitivo".