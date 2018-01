Il Mattino rivela i due motivi del viaggio in Portogallo di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Il primo riguarda Vinicius Morais: affare ormai definito.

L’altro è legato ad Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica. Il club portoghese lo avrebbe bloccato almeno fino al mese di giugno, ecco perchè il direttore sportivo del Napoli ha voluto far visita di persona per iniziare a porre le basi per il futuro.

L’operazione, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino, si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Al momento cifra ritenuta eccessiva dal Napoli che vuole far leva sulla volontà del giocatore e sulla capacità di Jorge Mendes di fare da mediatore nella trattativa.