Il pareggio di Ferrara lo ha confermato: l'Inter è in grossa difficoltà, urgono rimedi tecnici ma anche uno sforzo negli ultimi tre giorni di mercato per uscire dalla crisi. Ausilio e Sabatini hanno ribadito a Suning la necessità di muoversi e allora via alle manovre che potrebbero regalare ai nerazzurri uno se non due rinforzi last-minute.



BLITZ - Il nome caldo è quello di Javier Pastore, per il quale è pronto il blitz: come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, oggi i vertici interisti presenteranno al Paris Saint-Germain una proposta di prestito oneroso (3-4 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.



UN MEDIANO - Non solo il trequartista del PSG però, oltre al Flaco Spalletti vuole anche un mediano e, dopo il nuovo no di Suning per Ramires, via ai sondaggi per le alternative: Lobotka del Celta Vigo, Thomas dell'Atletico Madrid, Bissouma del Lille, Cyprien del Nizza, William Carvalho dello Sporting Lisbona, Fabian Ruiz del Betis e Manuel Fernandes della Lokomotiv Mosca.



E IN ATTACCO... - Nota a margine infine per l'attacco: l'accordo con Daniel Sturridge del Liverpool sarebbe già stato perfezionato da Ausilio e Sabatini, ma senza la partenza di Eder l'operazione non può essere chiusa.