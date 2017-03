Blitz del Torino a Barcellona per trattare...Cristian Tello. E' la notizia che dà Tuttosport e che apre uno scenario nuovo per il giocatore spagnolo adesso in forza alla Fiorentina, ma di proprietà del club azulgrana. Fiorentina che ha in mano il diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro (che si andrebbero ad aggiungere ai 500 mila euro pagati per il prestito oneroso) ma non sembra molto intenzionata a farlo.



Per questo il Torino può sperare di poterlo avere e di darlo in forza a Mihajlovic a cui Tello piace come giocatore.