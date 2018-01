In estate, Gennaro Gattuso lo aveva bloccato per la sua Primavera: '98, fuori quota, l'attuale tecnico rossonero ne voleva fare uno dei punti fermi del suo scacchiere. In stagione, però, una presenza nei preliminari di Europa League, una nella fase a gironi, una con i giovani del Milan (derby perso 3-0 contro l'Inter). Per Niccolò Zanellato primi sei mesi in naftalina: a contatto, costante, coi giocatori della Prima Squadra in allenamento, ma anche, a fase alterne, con la tribuna di San Siro o la comoda panchina. Un percorso di crescita che deve subire un'accelerata che solo il mercato di gennaio può dare.



TANTI CLUB INTERESSATI - In Serie A c'è chi ha bussato alla porta della società di via Aldo Rossi, come il Crotone, ma senza convincere appieno. Nel mercato invernale c'è, invece, un club di B che più di tutti sta insistendo per il centrocampista prodotto del vivaio rossonero: è il Bari. I contatti tra le società sono costanti visti i tanti affari in ballo, come José Mauri e Jherson Vergara; affare che si può chiudere in prestito: i Galletti accoglierebbero uno dei giovani più promettenti del Milan, il Milan manderebbe in una realtà importante in B un giocatore considerato importante per il futuro. E il fatto che ci sia Fabio Grosso in panchina, uno che sa lavorare coi giovani, è un incentivo a chiudere l'affare. Anche il Parma guarda interessato, più altri due club. In tanti vogliono Zanellato. Il Bari un po' di più.



