Kevin Prince Boateng chiede che la tecnologia nel calcio venga adottata anche contro gli episodi di razzismo in campo e negli stadi: "Abbiamo l'Occhio di Falco e ora il Var per vedere se un giocatore è o meno in fuorigioco o per concedere o no un rigore. Ma mi chiedo: perché non utilizziamo questa tecnologia per identificare chi grida un insulto razzista, buttarlo fuori e non consentirgli più di entrare allo stadio?".



Intervistato dal magazine tedesco Focus, l'ex milanista, oggi all'Eintracht Francoforte, aggiunge: "Sta per finire il 2017 e non abbiamo trovato ancora un modo per mettere fine al razzismo negli stadi. Sarebbe d'aiuto non solo allo sport ma anche all'umanita'. Ci sono episodi di razzismo ogni stagione, non può succedere ancora".